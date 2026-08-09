Ni San Cayetano se salva de la política Milei: cerró Wil Der S.A.

La firma de indumentaria deportiva Will Der S.A. cesó definitivamente este viernes sus operaciones en su planta de Las Flores ubicada en el Sector Industrial Planificado. Así lo confirmó a FM Alpha el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Lic. Cristian Chiodini. «Estuvimos esta mañana junto al intendente Fabián Blanstein en la planta de Will Der reunidos con sus encargados y operarios. No es sorpresa que el sector textil viene atravesando los peores años a raíz de cuestiones macro que no tienen que ver con Las Flores en sí pero que son producto de decisiones del gobierno nacional», afirmó el funcionario. «Nuestra obligación ahora es acercar las herramientas necesarias a quienes van a estar desafectados de su trabajo», dijo más adelante. La medida profundiza la preocupación en la comunidad local ante la pérdida de puestos de trabajo y el complejo escenario que atraviesa el sector industrial de la región. La fábrica de Will Der S.A. (popularmente conocida como Wilder) se consolidó durante años como una de las firmas pioneras y más importantes dentro del Parque Industrial, ubicado sobre la Ruta Nacional 3. Por otro lado, consultado sobre la situación de Coopershoes S.A., Chiodini manifestó que «estamos reunidos permanentemente con el titular de la firma en Las Flores y por el momento no se nos ha notificado alguna novedad al respecto».

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