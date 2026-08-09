Natalia Cabrera Pta. Del Club Unión Dep. de Pardo: “No queremos que se pierdan eventos como la Fiesta del Lechón

Luego de asumir la presidencia a mediados de año, Natalia con experiencia institucional, se refirió a la situación actual del club y los proyectos que están en carpeta para rematar el año.

“Estoy desde junio como presidenta, pero ya era parte de un grupo que venía apoyando desde el año pasado, seguimos adelante con este nuevo desafío. La institución está motivada. Hace 20 años que viví en Pardo, aunque soy nacida en Las Flores, pero viví muchos años en la zona y el club es una institución de muchos años y veíamos que le faltaba cariño en arreglos y nos pusimos a trabajar en conjunto haciendo eventos como campeonato de bochas o bailes para recaudar fondos para hacerlo lindo al Club… Pudimos comprar cables para la instalación eléctrica, reflectores, matafuegos y un tractor para cortar el pasto. Nuestros proyectos es realizar algún evento para seguir mejorando el club para que las próximas comisiones sigan por ese camino…”

Por otro lado, agregaba: “Nosotros nos acompañamos con otras instituciones porque nos gusta abrir las puertas, la vez pasada se sumaron otras personas para una peña, también participamos del Fútbol Agrario donde poníamos cantina y parrilla, también se habló con algún profe para una escuelita de fútbol para niños, solo tenemos que tener la fecha para que la gente se vaya informando. Ahora tenemos con el Club la posibilidad de ceder el salón para las escuelas rurales que quieran hacer eventos, nosotros damos el espacio siempre que se cumplan las normas. Se firma un contrato para tener todo ordenado. Todos los de la Comisión estamos para ese propósito, trabajamos sin fines de lucro porque tenemos nuestros trabajos. Tenemos socios y estamos felices porque se han sumado nuevos con un pago de sólo mil pesos mensuales con beneficios y descuentos, a la hora de alquilar el salón para cumpleaños, peñas, etc. Sólo les pedimos estar al día para tener esos beneficios…”

Sobre los grandes eventos que organizaba el Club, dijo: “Está en carpeta y no queremos que se pierdan eventos como la Fiesta del Lechón de Campo o los carnavales. También queremos organizar un evento para el aniversario de Pardo que es el 19 de septiembre, nada menos que los 150 años. Tenemos propuestas y queremos que la gente nos acompañe, los domingos quieren conocer el Club está abierto. Es hermoso colaborar y dejar una marca…Este sábado la escuela 24 va a hacer un gran baile para recaudar fondos. Cedimos el espacio para que ellos puedan hacer su evento, estarán Dilema y otros grupos…” Afirmaba Natalia.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A NATALIA CABRERA

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