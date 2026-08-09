BM – viernes 7 de agosto

DATOS Y PRESTACIONES QUE SE BRINDAN EN LOS CAPS DE LA CIUDAD La Secretaría de Salud Pública recuerda a la comunidad los datos y prestaciones que se brindan en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad.

– CAPS Dr. Héctor Muñiz

Av. 17 de Octubre y Pasteur

Tel.: (2241) 546474

– CAPS Barrio Solidaridad

Dorrego y San Luis

Tel.: (2241) 470853

– CAPS Dardo Décima

Belgrano y Sordeaux

Tel.: (2244) 503802

– CAPS Barrio Traut

Av. Avellaneda 1270

Cel.: (2241) 541074

– CAPS Dr. Ramón Carrillo

Barrio Las Acacias

Cel.: (2244) 502132

Asimismo, se recuerda que la Secretaría de Salud Pública funciona en su nueva sede ubicada en Harosteguy 425, donde se brinda atención al público de lunes a viernes de 8 a 14 horas o por insumos de 8 a 12 horas. Para consultas, también se encuentra disponible el teléfono (2244) 428661.

ATLETISMO: VICTORIAS DE VALENTINO DODARO Y YAMILA GONZÁLEZ EN LA VIGÉSIMA EDICIÓN DE “SALADILLO CORRE” La Secretaría de Deportes felicita a Valentino Dodaro y a Yamila González por adjudicarse la vigésima edición de la tradicional competencia «Saladillo Corre», disputada en la vecina localidad con la organización del Municipio. Alrededor de 300 atletas desafiaron las malas condiciones climáticas, donde Dodaro empleó un tiempo de 39m44seg y González obtuvo un registro de 47m56seg para recorrer 10 Km. y ocupar el máximo lugar en el podio en las categorías hasta 18 años y de 25 a 29 años, respectivamente, debiendo consignarse que Dodaro resultó 20° en la General de Caballeros. Por otro lado, el resto de nuestros representantes logró los siguientes puestos: 2°) Leonela Brizuela (25 a 29 años; 51m54seg) y Enzo Corvalán (30 a 34 años; 40m51seg); 3°) Agustina Confeggi (18 a 24 años; 1h04m35seg); 4°) Rocío Álvarez (30 a 34 años; 50m48seg) y Elsa López (35 a 39 años; 51m55seg); 5°) Julia Altamiranda (45 a 49 años; 55m32seg) y Lorena Escalante (50 a 54 años; 1h06m08seg); 6°) Eleonora Caputo (40 a 44 años; 54m40seg), María Fernanda Avaca (50 a 54 años; 1h06m39seg), Leandro Buttiler (30 a 34 años; 45m01seg) y Eduardo Sinnott (40 a 44 años; 49m19seg); 7°) Lila Carballo (30 a 34 años; 54m19seg); 10°) Nicolás Aguirre (25 a 29 años; 53m26seg); 11°) Matías Curutchet (25 a 29 años; 55m10seg) y 15°) Guillermo Cidoni (35 a 39 años; 47m58seg).

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