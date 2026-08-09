Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

Jorge Messi, el padre de Lionel Andrés Messi, murió anoche viernes, a las 22, en un sanatorio de la ciudad de Rosario, en Argentina, según supo Infobae. El empresario y representante del futbolista y capitán de la selección argentina de fútbol tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad. Marido de Celia Cuccittini, padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, Jorge fue el pilar para la estelar carrera futbolística de su hijo. Fue el líder de familia que se convirtió en guía y se encargó de comandar todas sus obligaciones fuera del campo de juego. Fue el que peleó por conseguir el tratamiento necesario para Leo cuando era apenas un juvenil de Newell’s y el que se quedó con él en Barcelona cuando iniciaron la aventura de probar suerte en Europa, mientras su madre organizaba la otra parte familiar en Rosario. Su figura era omnipresente alrededor del crack. Estaba custodiando sus espaldas siempre en silencio. Su voz casi no se conoció. Apenas brindó unas pocas entrevistas a lo largo de los años (con El Gráfico, Kicker de Alemania o en el Informe Robinson de España, por ejemplo) y aportó su testimonio para algunos libros que contaron la vida de su hijo. Pero se refugió en el silencio. Su cuenta de Instagram tenía publicaciones esporádicas destacando los logros de Lionel, pero también celebrando con cada uno de sus hijos, nietos o sobrinos.

Fuente: Infobae

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