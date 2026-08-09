9 de agosto de 2026

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Devoción y fe en el día de San Cayetano

2 días atrás Fm Alpha

Como cada 7 de agosto se llevó a cabo en la tarde de hoy viernes la tradicional procesión y misa en conmemoración a San Cayetano. Pasadas las 14:30hs. comenzó la caminata de fieles con un nuevo recorrido (Santamarina, calle interna Barrio «Arturo Illia», Las Heras, Avellaneda, Bdo. de Irigoyen y nuevamente Santamarina) partiendo siempre desde la capilla. Al finalizar se celebró la santa misa, oficiada por el cura párroco local, Eduardo Campion. En su homilía, el sacerdote resaltó que «hay que renunciar a esas cosas mundanas como el egoísmo y la falta de diálogo que no nos hacen nada bien ya sea como individuos o como comunidad. Como hizo San Cayetano en sus comienzos, buscar otros para terminar colaborando todos juntos». Finalmente hubo chocolate y masitas para compartir entre los presentes. También actuó una pareja del Centro Tradicionalista «La Tacuara».

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