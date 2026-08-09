Torneo preparación de futbol en Juventud Unida

Se jugaron ayer sábado cuatro partidos de primera división y cuatro de futbol femenino también de la divisional superior. Hoy finaliza este torneo organizado por el club albirrojo. La actividad de día domingo arrancará a las 11 de la mañana.

Por Flavio Iacomini

Fotos: Jony Agostino

Un campeonato denominado “Relámpago”, decidió organizar el club Juventud Unida en su estadio de las calles 25 de Mayo y Azul. Con un costo de 3.000 pesos la entrada se pudo ver futbol durante toda la primera jornada.

Ayer, en el primer encuentro disputado en la fría jornada sabatina, en futbol femenino de primera división, El Hollín y Atlético Las Flores igualaron 1 a 1, Ferrocarril Roca le ganó 1 a 0 a las locales, mientras que luego más tarde, en esta misma categoría, las chicas volvieron al campo de juego y allí se cruzaron El Hollín frente a Ferro y Juventud Unida ante Atlético Las Flores.

Por su parte, el futbol masculino tuvo su participación en este campeonato con los encuentros que sostuvieron Juventud Unida y Ferrocarril Roca, partido donde los primeros equipos de estas dos instituciones empataron 1 a 1. Mas tarde, siempre en el mismo estadio albirrojo, El Hollín le ganó 1 a 0 a El Taladro y con posterioridad, en un encuentro ya jugado en horario nocturno, El Taladro le ganó a Juventud Unida 2 a 1. Al filo de la medianoche jugaron Ferrocarril Roca y El Hollín.

Hoy domingo, a las 11 de la mañana, Juventud Unida y El Hollín iniciarán el primer juego. A las 12,15 Hs, en primera masculino chocarán los equipos de El Hollín-Juventud Unida, en tanto a las 13,30 Hs Atlético será rival de Ferro en futbol femenino. En el último partido programado para las 14,45, Ferro y El Taladro serán los protagonistas principales en el futbol de los varones.

Es valido de mencionar, que los equipos que terminen primeros y segundos, tras la sumatoria de puntos, más tarde disputarán la final del torneo en las dos categorías.

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