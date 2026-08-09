9 de agosto de 2026

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Sol, frío y tiempo estable: así estará el clima este finde en Las Flores

1 día atrás Fm Alpha

Luego de una semana de «ciclogénesis» con abundante nubosidad y molestas lloviznas el clima parece acomodarse en este fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este sábado una mañana fría con 5 grados de mínima y una máxima de apenas 11 grados con nubosidad variable y vientos moderados a regulares del sudeste. El domingo tendremos cielo mayormente despejado con una mínima de 1 grado y una máxima de 11 grados. ¡A disfrutar del sol pero a seguir abrigados!.

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