Vuelve el “Día del Niño”: Milei oficializó el retorno del nombre tradicional

El Gobierno nacional formalizó el regreso de la denominación “Día del Niño” para la clásica celebración de agosto. La medida quedó ratificada con la publicación del Decreto 562/2025 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei, dando un giro respecto a los nombres implementados recientemente en diversos ámbitos oficiales.

Esta decisión recupera la nomenclatura tradicional que en 2020 había comenzado a reemplazarse —por iniciativas como “Día de las Infancias“— con la idea de promover un lenguaje más inclusivo. Con este decreto, la gestión actual vuelve a poner en el centro el debate sobre el peso cultural y simbólico de las palabras.

Cambios de fecha y la influencia del comercio

Más allá del debate por el nombre, el calendario de esta festividad ha tenido varios vaivenes a lo largo de las décadas:

1960: Se consolidó como una celebración continua en el país.

Se consolidó como una celebración continua en el país. 2011: Tuvo que trasladarse de forma excepcional al 21 de agosto para no coincidir con las elecciones PASO.

Tuvo que trasladarse de forma excepcional al 21 de agosto para no coincidir con las elecciones PASO. 2013: Quedó establecido de forma definitiva el tercer domingo de agosto, una fecha fija pensada para evitar cruces con jornadas electorales y dar previsibilidad a las familias y al sector comercial, especialmente a la industria del juguete.

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