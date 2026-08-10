Fútbol: El Taladro ganó el Torneo «Preparación» en Juventud Unida
Se jugó este fin de semana en cancha albirroja, institución organizadora del certamen. El “Verde” le ganó en los penales al local, pero antes, entre sábado y domingo jugó otros tres partidos de 60 minutos cada uno. En fútbol femenino las chicas de Ferrocarril Roca se quedaron con el máximo trofeo al ganarle 2 a 0 a Juventud Unida.
(Por Flavio Iacomini)
En la antesala del campeonato oficial Clausura de primera división que a partir del próximo 23 de Agosto organizará la Liga de Fútbol de Las Flores, entre los días sábado y domingo, se disputó una extensa jornada futbolística que arrojó como equipos campeones a los clubes el Taladro en primera división y Ferrocarril Roca en fútbol femenino, también de primera.
El equipo verde que conduce técnicamente Gonzalo Aparicio, igualó ante Juventud Unida y en los penales definió el torneo a su favor.
Antes, el sábado, El Taladro había perdido en dos tiempos de 30 minutos ante El Hollín. Luego se recuperó y le ganó a Juventud Unida por 2 a 1, mientras que el domingo pudo ganarle a Ferrocarril Roca por 1 a 0 y así accedió a la final al terminar en primer lugar en la tabla sumatoria de puntos. Juventud Unida, que finalizó en el segundo lugar después de haber disputado tres partidos entre sábado y domingo, accedíò al partido definitorio donde el “verde primó en la definición desde los doce pasos.
Participaron de este torneo “relámpago”, El Taladro, Juventud Unida, El Hollín y Ferrocarril Roca, mientras que en fútbol femenino los clubes que jugaron los encuentros preparatorios fueron el campeón Ferro, Juventud Unida, El Hollín y Atlético Las Flores.