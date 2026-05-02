Zona de Riesgo

El puntero Juventud Deportiva juega mañana domingo a las cuatro de la tarde de visitante ante Ferrocarril Roca, equipo albiceleste en que lo recibe en su estadio “27 de Abril”.

La fecha se completa con un gran choque entre El Taladro y El Hollín en el CEF N° 6, mientras que Juventud Unida y Barrio Traut se cruzarán en cancha albirroja. Antes, desde las 14 hs en los tres estadios mencionados, jugará el futbol femenino de primera división.

(Por Flavio Iacomini)

De nuevo el fútbol será protagonista este fin de semana cuando se ponga en marcha la sexta fecha del torneo Apertura que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores.

El partido central, que será transmisión de FM ALPHA 91.5, lo protagonizarán el local Ferro y el puntero Juventud Deportiva que arriesga en su visita a la casa ferroviaria de Avellaneda y Vidal.

El albiverde es líder del certamen con 9 unidades mientras que los ferroviarios marchan invictos con seis puntos cosechados producto de una victoria y tres empates.

La jornada de mañana domingo 3 de mayo se completará con otros dos encuentros en canchas diferentes.

En el estadio del Centro de Educación Física N°6, El Taladro (5 puntos) será local ante El Hollín, equipo aurinegro que con 9 unidades comparte la punta con Deportiva.

En tanto en cancha de Juventud Unida (último sin puntos), el local y Barrio Traut (3 unidades) buscarán sumar en un torneo que se destaca por la paridad entre la gran mayoría de los equipos.

Por otra parte, es v{alido mencionar que en los tres estadios desde las 14 hs, se jugarán los partidos de la sexta fecha del Futbol Femenino de Primera división.

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