Vecino busca que se reconozca a aquellos que arriesgaron todo en la inundación del 80

Hace 46 años, en el centro de la Provincia de Buenos Aires se vivieron momentos de angustia, zozobra debido a que la región se vio castigada por la mayor inundación del siglo XX, afectando a los Partidos de Olavarría, Azul, Tapalqué, Rauch, General Alvear, Saladillo y Las Flores provocadas por las lluvias torrenciales caídas en la zona, inundando no solamente la zona rural de los partidos aludidos, sino que también los cascos urbanos de ciudades cabeceras de los citados Partidos.

Recuerdo que el 1° de mayo de 1980 la ciudad de Las Flores amaneció con gran parte del casco urbano y todo el sector rural inundado, afectando especialmente a las localidades de Pardo, Harosteguy, El Trigo, La Porteña, Plaza Montero. Las autoridades municipales de la época pusieron en marcha la totalidad del personal para socorrer a los damnificados, actuando además personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Las Flores y efectivos policiales pertenecientes a la Comisaria de Las Flores. También salieron en auxilio de sus vecinos varios propietarios de lanchas como Alberto Capenti y los hermanos Héctor Ricardo y Juan Jorge Guerendiain, quienes a bordo de sus respectivas lanchas salvaron la vida de muchas familias no solamente del Partido de Las Flores, sino que también de las localidades Cachari y Miramonte, estas últimas del Partido de Azul. También recuerdo que esos días hubo una persona fallecida, la cual murió cuando intentaba llegar a tierra seca, su caballo perdió el equilibrio y el jinete cayo al curso de agua cuya correntada lo arrastro y su cuerpo sin vida fue encontrado días después. Este jinete antes de perder la vida, salvado la vida no solamente de sus familiares, sino que también ayudo a sus vecinos. De esta persona solamente recuerdo su apodo y apellido el mismo se trata del Vasco Larraburu.

Espero que algún día en un futuro no muy lejano, los miembros del Concejo de Deliberante de Las Flores, cuando haya que colocarle el nombre alguna calle de la planta urbana de la ciudad o alguna calle de una de las localidades rurales del Partido, no se olviden de ALBERTO CAPENTI, HECTOR RICARDO GUERENDIAIN, JUAN JORGE GUERRENDIAN y del VASCO LARRABURU.

Relata en su portal de Facebook el Ex comisario Gustavo Medrano.

Por su lado, Alberto Capenti, al observar la nota, expresó:

Así fue ese 1° de mayo de 1980 , ese 1/2 día almorzando con mi familia escuchaba la radio comunicando como avanzaba el curso del agua en distintos frentes cuando de repente sentí la necesidad de salir ayudar a los primeros que la empezaron a pasar mal, salí en busca de mis amigos Ricardo y Jorge Gerendiain y de ahí en más no paramos más de ayudar a los más necesitados en las zonas rurales ya después se agravó la situación en Cachari y eso nos hizo multiplicar los esfuerzos porque era desesperante la cantidad de personas que nos necesitaban, fueron dos días de darlo todo porque no paraba la situación y terminando ese 2° día tuvimos que volver para Las Flores porque la ruta 3 se empezó a cortar a la altura del monte de Bioy Casares . Realmente siento que hicimos lo que debíamos sin pensar a quien ayudar ni donde se encontraban. Hoy a la distancia aseguro que lo volvería hacer. Gracias a todos los que los que me hacen llegar sus recuerdo y agradecimiento. Aberto Capenti.

Imagen ejemplificativa

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