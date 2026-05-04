Concejo Deliberante: reunión de Comisión Plenaria con visita de funcionarios

El pasado jueves 30 de abril se realizó una nueva reunión de Comisión Plenaria en el Salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante. El encuentro fue encabezado por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz, y contó con la participación de la mayoría de los concejales de los distintos bloques políticos. En este marco, estuvieron presentes Duilio Puente, director de Modernización y Raúl Juanateguy, secretario de Economía y Finanzas del Municipio, quienes brindaron información y respondieron consultas de los ediles en relación con los expedientes tratados.