4 de mayo de 2026

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Consejo Escolar llama a cobertura de cargo

6 horas atrás Fm Alpha

La Comisión Distrital conformada por el Cuerpo de Consejeros Escolares y representantes de los gremios de la ciudad de Las Flores, informa a los interesados, inscriptos en el Listado de Aspirantes 2026, que el día miércoles 6 de mayo de 2026 a las 18:00hs. ,en la sede de la Escuela Primaria Nº1, se procederá a la cobertura de 1 (UNO) cargo de personal de servicio surgida por cese Jubilatorio. Los interesados deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad.

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