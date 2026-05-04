4 de mayo de 2026

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Andrea Nanti: «Nuestra escuela tiene muchos proyectos con salida a la comunidad»

3 minutos atrás Fm Alpha

Pasado el «Desfile de Mascotas» por el Día del Animal, la 91.5 habló con la actual directora de la Escuela Nro. 1 «Domingo Faustino Sarmiento», quien se refirió al andar educativo del establecimiento y los próximos proyectos. «Desde la gestión de las ex docentes jubiladas como Clara Brizuela o Miriam Roediger, por ejemplo, nuestra escuela no hay dejado de crear proyectos con salida a la comunidad. Eso se debe en gran parte al destacado equipo de trabajo que siempre hemos tenido», explicó Nanti. «El Club de Grullas o el Taller de Radio fueron dos de esos proyectos que verdaderamente trascendieron. Ahora y desde hace unos años con el Desfile de Mascotas, se ha hecho tan conocido que hasta participan vecinos que no necesariamente tienen vínculo estrecho con la escuela». Finalmente, la docente sostuvo que «trabajamos muchísimo y tratamos de formar a los estudiantes en valores que es algo que dentro de la sociedad hoy lamentablemente no se ve tanto».

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