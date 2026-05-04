O. Urruchúa escritor: “La vida después de la vida” en vías de agotarse en su primera edición

El ex comisario Oscar Urruchúa hablo esta mañana en “El Periodístico” con Ernesto “chino” Varela sobre la tercera escritura editada por Klavier “La Vida después de la vida”, (ante dos ACV hemorrágicos) un libro que está en vías de agotarse, ya que varios ejemplares han sido solicitados de distintos lugares del País.

“Bien en la recuperación, estoy haciendo muchísimas cosas que me llenan el alma y me mantienen activo porque estoy llenando espacios de cosas lindas. El tercer libro que está cerca de salir se está vendiendo más por redes que por editorial. Por las redes sociales lo había anunciado y hoy me encuentro con que se está agotando. Es hermoso y no dejo de recibir elogios porque este libro, más allá de la superación, de aquellos que vivieron una experiencia como la mía, tan cercana a la muerte. A mí me pasó y fue increíble…El tercer libro está penetrando en la sociedad, repito, la gente por las redes enseguida me contacta y me dice de lo importante que es este libro que nació para contar que después del dolor hay vida y mil abrazos. Hay mensajes, fotos leyendo alguno de mis libros. No pensé que iba a llegar a tanta gente. Yo comienzo ese libro con una frase que dice que “nunca estuve más vivo que cuando estuve muerto”. Esa experiencia cercana a la muerte con mi ACV, estar internado y en coma escuchando a médicos que me perdían fue inexplicable. Es llegar a la cima de una montaña y recibir un abrazo casi infinito y luego regresar…Para mí cambió totalmente mi vida, fue un cambio rotundo en lo terrenal y en lo espiritual, ver la vida de otra manera, entre el dolor y la gratitud. Es una obra que emociona pero también abre interrogantes. En la contratapa dice que “si la muerte no fuera un final, sino el despertar”, es como para preguntárselo. Aquel que ha pasado por una situación similar lo puede afirmar…” Sobre si esta situación límite le enseño a perdonar, dijo:

“Aprendí a perdonar, a ser más tolerante. Antes no me daba cuenta y vivía a mil por hora, tratando de querer hacer cosas que al final me perjudicaban…” sobre la presentación en la localidad serrana en su feria del libro, dijo: “En Tandil la Feria se hace en el feriado largo de agosto, aún no hay fecha, ni bien la tengamos la publicaremos y ojalá que lo podamos presentar en Las Flores, me encantaría…” Sobre una nueva edición, agregó: “Tengo ahí próximo un libro con respecto sobre historias que no cuentan toda la realidad. Mi abuela contaba que Evita era prima de ella. Y que cuando mandaba la caja con ropa y juguetes y también hay una foto de ella con mi tatarabuela, eso fue en Los Toldos, lugar de nacimiento de Evita. Cuando Juan Duarte deja la mamá con Eva y sus hermanos, mi tatarabuela se hizo cargo de ella. Los crío y Evita la menciona en su libro “La Razón de mi Vida”. Espero esta semana tener novedades sobre ese libro para poder mostrárselo a sus familiares…” Decía.

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