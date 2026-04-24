BM – viernes 24 de abril

NUEVA DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CUIDADO ANIMAL Informamos a la comunidad que el área de Cuidado Animal se ha reubicado con el objetivo de brindar una atención más cómoda y eficiente, manteniendo y fortaleciendo las campañas de castración y vacunación. La nueva sede se encuentra en Manuel Venancio Paz 1114 (ex edificio Cattorini), un espacio preparado para seguir acompañando el cuidado y la salud de los animales. Los esperamos en este nuevo lugar para continuar trabajando juntos por el bienestar animal.

ACUERDO CON GREMIOS: RECOMPOSICIÓN SALARIAL DEL 8,16% ENTRE ABRIL Y MAYO El intendente Fabián Blanstein encabezó una nueva reunión con representantes de los gremios municipales, acompañado por el secretario de Economía y Modernización, Raúl Juanateguy, y el secretario de Gobierno, Martín Boggini, en la que se alcanzó un acuerdo para la recomposición salarial de los trabajadores municipales. Tras la propuesta inicial presentada por el Ejecutivo en el encuentro anterior, los gremios realizaron las consultas correspondientes con sus afiliados y acercaron una alternativa superadora, que fue considerada y aceptada por el Municipio. La propuesta acordada establece un incremento salarial del 4% correspondiente al mes de abril —a percibir con los haberes que se abonan en los próximos días— y un 4% adicional en el mes de mayo. Esta modalidad implica un incremento acumulado del 8,16% en el período. Desde el Ejecutivo se valoró el diálogo sostenido y el aporte de las organizaciones gremiales para alcanzar una propuesta consensuada, destacando la importancia de sostener estos espacios de intercambio en un contexto económico complejo. Asimismo, se ratificó la decisión del municipio de arbitrar las medidas necesarias para dar cumplimiento al acuerdo, en el marco de una administración responsable de los recursos, que permita avanzar en la recomposición salarial sin comprometer la prestación de los servicios.

«GENERACIÓN T»: PROPUESTA FORMATIVA PARA ALUMNOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS DE SECUNDARIA Desde la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad, a través del Área de Juventudes, se impulsa la difusión del programa «Generación T», una propuesta orientada a fortalecer la formación de las y los jóvenes en competencias vinculadas a la tecnología, la programación y las habilidades digitales, herramientas cada vez más necesarias para el presente y el futuro laboral. «Generación T» articula educación y empleabilidad para jóvenes, promoviendo oportunidades concretas de capacitación con una mirada inclusiva, en sintonía con el crecimiento de la industria tecnológica y la demanda de nuevos perfiles profesionales. La propuesta está destinada a alumnos de 4º, 5º, 6º y 7º año de nivel secundario, se pueden inscribir en https://generaciont.org/inscripciones2026/

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