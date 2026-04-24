La Buena Noticia: una argentina fue elegida entre las 25 mentes brillantes del planeta para enfrentar la crisis ambiental

Una científica argentina fue reconocida entre las 25 mentes más destacadas del mundo por su enfoque innovador en la minería de litio y la integración de saberes locales para una transición energética justa. Para su trabajo, entrevistó a comunidades de Jujuy, Salta y Catamarca. Andrea Izquierdo ganó el premio National Champion en el Frontiers Planet Prize 2026, la mayor competencia internacional centrada en salud planetaria y soluciones ambientales. Su investigación aborda cómo convertir los conocimientos tradicionales e indígenas en políticas de transición energética sostenible. La investigadora cordobesa fue reconocida por llevar la mirada de las comunidades locales e indígenas al centro del debate sobre la minería de litio, un recurso esencial para el desarrollo de baterías y tecnologías limpias. El premio resalta la capacidad de la académica para unir experiencia científica y saberes ancestrales. El jurado presidido por el profesor Johan Rockström destacó que el aporte de Izquierdo ofrece respuestas a retos como el cambio climático, la seguridad hídrica y la gobernanza de recursos críticos para la sostenibilidad. Esta mención posiciona a la científica argentina a nivel internacional y representa un avance relevante hacia una transición energética que contemple justicia y participación local. Izquierdo desarrolla su labor en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de Córdoba, actores clave en la promoción de soluciones frente a la actual crisis ambiental. se enfocó en cómo aprovechar la sabiduría y la experiencia de las comunidades indígenas y locales para que sean tenidas en cuenta al momento de tomar decisiones sobre la minería de litio. El estudio, titulado “Integrar el conocimiento local e indígena con los objetivos de desarrollo sostenible en la evaluación del impacto de la minería de litio para una transición energética justa”, fue publicado en la revista Environmental Science & Policy. Su trabajo busca que los conocimientos tradicionales, como el manejo del agua, la relación con el entorno y las prácticas culturales, sean considerados en las políticas y normas que regulan la extracción de este recurso clave para la transición hacia energías renovables. De este modo, apunta a que las comunidades tengan voz y participación en la gestión de los recursos naturales y que la transición energética no se haga a costa de sus derechos o su bienestar. El estudio analizó más de un centenar de documentos científicos y detectó 15 impactos socioambientales principales vinculados a la minería de litio en la región del Altiplano andino. Estas incidencias, que abarcan desde alteraciones en los ciclos hídricos hasta consecuencias sociales y económicas sobre las comunidades, fueron luego verificadas mediante encuestas a cuatro comunidades indígenas y locales. En diálogo con Infobae, Izquierdo destacó que “el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas o ancestrales es muy amplio y abarca muchos aspectos distintos de la vida”. Según su mirada, este conocimiento está tan interconectado que, si se intenta dividirlo en partes más pequeñas y estudiarlo por separado, se pierde mucho de su valor y profundidad. Por eso, señala que estas culturas ven el saber de forma global, mientras que la ciencia suele analizar los temas de forma más separada y técnica. La metodología incluyó una primera etapa de revisión de literatura científica, seguida del trabajo de campo con encuestas y entrevistas en comunidades de Jujuy, Salta y Catamarca. “Lo que más rescato de ese intercambio es la riqueza que posee el conocimiento local y la capacidad de integración y de visión holística que tiene el conocimiento experiencial vivencial de las comunidades, que es realmente muy rico”, subraya Izquierdo. También remarca la importancia de un diálogo genuino: “No queremos hablar por las comunidades, queremos hablar con las comunidades y lo constructivo que puede ser para todos este diálogo”. La investigación reveló que varios de los indicadores propuestos por las comunidades, como la disponibilidad de agua, la pérdida de prácticas culturales y los cambios en la biodiversidad local, no están contemplados en los marcos globales de desarrollo sostenible, lo que evidencia la necesidad de adaptar las políticas internacionales a las realidades territoriales. Entre los impactos que las comunidades consideran más urgentes o invisibilizados, Izquierdo señala que, si bien valoran el empleo que genera la minería, este “trae asociados otros impactos que muchas veces no son considerados por las sociedades afuera de ellas, como los cambios en su dinámica familiar, en las costumbres culturales y en su calidad de vida, adquiriendo ritmos impuestos por actividades totalmente foráneas a sus territorios”.

Fuente: Infobae

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