24 de abril de 2026

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Fútbol de inferiores: se juega este sábado la quinta fecha

35 minutos atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la quinta fecha de la fase inicial de las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En cancha de de Juventud Deportiva, el albiverde recibirá la visita de Atlético mientras que en el predio de El Hollín, el carbonero será local ante Juventud Unida. Finalmente en el estadio «27 de abril» jugarán el local Ferro ante Barrio Traut. Libre quedará El Taladro. Se recuerda que el valor de la entrada es de 5 mil pesos.

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