Eliana Rafeca se consagró campeona internacional en bala en San Luis

Se está llevando a cabo en la Pista atlética del Predio «Pedro Presti» (Parque IV Centenario) el Meeting San Luis 2026. El evento master que se desarrolla desde el 23 al 26 de abril es organizado por Parque IV Centenario y la Confederación Argentina de Master.

En dicho evento, la florense logra consagrarse campeona internacional Meeting con una marca de 6.51 mts. ¡Felicitaciones…!

Mañana por la mañana, Eliana participará en lanzamiento de Jabalina. Mientras que Atahualpa Rodriguez, hará 400 con vallas, y por la tarde, Eliana participará en lazamiento de disco, y Atahualpa salto triple.

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