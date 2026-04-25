25 de abril de 2026

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Concejo Deliberante: pedirán informes sobre el espejo de agua en la laguna

4 minutos atrás Fm Alpha

Luego de la viralización de imágenes donde se aprecia a deportistas que practican canotaje queriéndose abrirse paso entre la vegetación, los bloques de la oposición presentaron un Proyecto de Comunicación sobre la situación en varios sectores de la laguna del Difunto Manuel. «Estamos hablando de uno de los espacios públicos más visitados por los vecinos y turistas. Lamentablemente, hoy se ve claramente la proliferación de los famosos repollitos que han invadido buena parte del espejo de agua», expresó la concejal Laura Caraminola (Bloque LLA). En tanto que la edil Guillermina Gómez (Bloque Adelante Las Flores) sostuvo que «para nosotros también es una preocupación la limpieza de nuestra laguna. Es una problemática que ya venimos atravesando desde hace tiempo». El tema fue aprobado por unanimidad y pasó a Comisión Plenaria.

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