Atlético defiende la punta ante Deportiva

El líder recibe a los albiverdes en un partido que se jugará hoy domingo desde las cuatro de la tarde en cancha de Juventud Unida.

La quinta fecha de primera división se completará con los encuentros entre Ferrocarril Roca y Barro Traut y El Hollín-Juventud Unida. A las 14 Hs en las tres canchas el fútbol femenino.

Por Flavio Iacomini

El rojinegro, puntero con siete puntos en el torneo oficial Apertura 2026, esta tarde en cancha albirroja tendrá un duro desafío ante el segundo Juventud Deportiva, equipo este que con seis puntos marcha cerca y ya demuestra que quiere quedarse con la punta del certamen.

Los dos equipos vienen de perder en la fecha pasada, por lo que en el partido de esta tarde es muy significativo para los dos, sobre todo para poder mantener la moral alta después de ambos traspiés.

También a las 16 Hs, pero en el estadio ferroviario, el local, invicto en el torneo, recibirá a Barrio Traut. El “Amarillo” intentará ser difícil para el conjunto de Juan Cruz Candina, ya que ante El Hollín el equipo de Dardo Pérez evidenció que puede complicar a cualquiera.

La quinta fecha del torneo oficial que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores se cerrará con el partido que en el CEF N°6 disputarán el mencionado El Hollín y su rival Juventud Unida.

Los “Carboneros”, invictos y de buen torneo, buscarán también la punta del campeonato liguista, mientras que el equipo que dirige Adrián Caputo, último en la tabla de posiciones, intentará sus primeros puntos en la fase clasificatoria.

También es importante destacar qué en las tres canchas, antes de los partidos centrales de la tarde, desde las 14 Hs jugarán los equipos de futbol femenino de cada institución.

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