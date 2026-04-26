26 de abril de 2026

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El frío del domingo se hizo sentir fuerte: cayó granizo en Azul

1 hora atrás Fm Alpha

En medio de un brusco descenso de la temperatura y alerta por vientos fuertes en toda la región, se reportó en la vecina ciudad azuleña caída de granizo en la jornada de este domingo. Medios periodísticos informaron que se trató de una precipitación sólida de pequeñas bolitas de hielo blanco y frágil, conocido como graupel. Fue un fenómeno que sorprendió a los vecinos por la acumulación de hielo, que en algunos casos parecía nieve, sin reportarse daños severos por ser un hielo blando. Mientras tanto en nuestra ciudad se registraron algunas lloviznas durante el mediodía en medio de un día de viento intenso y baja sensación térmica.

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