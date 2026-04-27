El intendente Blanstein visitó «Infomusic Recargado» y no dejó tema sin tocar

Luego de una semana entre reuniones, viajes y gestiones, el jefe comunal estuvo el pasado sábado en el programa que conducen Marcelo Núñez y Jael Viera por FM Alpha. Habló sobre varios temas (acuerdo salarial con municipales, entrega de viviendas, Sector Industrial Planificado, etc.) pero también respondió muchas preguntas de la audiencia. Mas allá de los temas de actualidad, hubo tiempo para repasar sus próximas actividades y el ferviente anhelo de encontrar una ciudad unida y respetando la crítica constructiva de cada vecino.

Parte 1:

Parte 2:

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