Ciclo Anfitrión en Del Borde Teatro: llega «Lazarillo de Riachuelo»

El próximo viernes 14 de agosto a las 21hs. se presentará en el Espacio Teatral de calle Bernardo de Irigoyen 570 esta obra que incluye actuación tradicional, títeres y máscaras. Se trata de una versión libre de La vida del Lazarillo de Tormes, adaptada a la Buenos Aires de hoy, que invita a la reflexión, tratando con poética y belleza la problemática de las infancias de la calle. Un niño cartonero, criado en la calle, irá aprendiendo el oficio de la mano de los personajes que lo van formando o, más bien, deformando. Un carro de cartonero, a modo de escenografía móvil, será protagonista simbólico y funcionará como cama, baúl, retablo, mesa… En un tono tierno, irónico y despiadado, El Lazarillo del Riachuelo muestra los vicios y actitudes hipócritas de la sociedad. Gonzalo Guevara, quien escribe y protagoniza «Lazarillo de Riachuelo» es integrante del equipo artístico y de gestión del Grupo de Teatro «Catalinas Sur» donde se ha desempeñado a lo largo de los años como actor, titiritero, docente y en el área de producción y coordinación general. La propuesta está orientada a jóvenes y adultos. La entrada tendrá un valor de $ 15000 (anticipadas 1 x $13.000 o 2 x $25.000). Reservas al 2244-475510. Redes: @delbordeteatro. El Espacio Teatral Del Borde cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, el Consejo Provincial de Teatro Independiente y la Municipalidad de Las Flores.

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