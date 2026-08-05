Hablamos con Matías Moscoso por su edición “Chanchos en la ruta”

La cita será este viernes 7 a las 19 hs. En el Club Atlético Avellaneda. El Periodista llega a nuestra ciudad por segunda vez, y en este caso se referirá a la evolución que ha tenido la sociedad en comunicarse a partir de las nuevas tecnologías, y por ende las distintas plataformas y aplicaciones, generando redes que han atrapado a la sociedad.

“Estamos pasando tiempos de transformación que nos atraviesa de lleno a todos los que trabajamos en los medios…Chanchos en la ruta, trata de mi primera novela que salió hace dos meses y este viernes la presento en Las Flores, es la historia de un periodista que está en crisis con la profesión que ama porque siente que ese periodismo que estudió, ejerció mutó para mal, y eso lo hace atravesar una crisis e intenta recuperar ese fuego sagrado a través de sus propios recuerdos como cuando se enamoró de la radio y así intenta recuperar esa chispa…Es una ficción pero también parte de mi historia porque en lo personal a veces me pregunto qué pasa hoy con esta profesión y hacia dónde vamos, yo no cambio por nada esa época donde tocábamos un disco de vinilo, admirábamos el arte de la tapa, hoy los cantantes graban una canción y dentro de dos meses sale otra, hoy todo parece efímero, tiene que consumirse rápido porque en cinco minutos todo pasa porque es todo muy veloz. Mi idea es pensar entre todos en esto, ver qué nos produce esto de informar noticias que enseguida se esfuman…” Decía.

Sobre la edición, dijo: “El libro se presentó en mayo, es reciente, lo presenté en La Plata en el Centro Cultural “Islas Malvinas”, esta será la segunda presentación. Tengo un cariño especial por Las Flores y espero el momento de encontrarnos…” Remarcaba Matías Moscoso.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A MOSCOSO

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