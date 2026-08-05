La Buena Noticia: investigadores austríacos desarrollaron un muro cerámico impreso en 3D enfría el aire hasta 7 °C sin consumir electricidad
La Universidad Tecnológica de Graz presentó un muro de cerámica porosa impreso en 3D que enfría edificios y espacios urbanos sin aire acondicionado. Las olas de calor son cada vez más frecuentes y prolongadas. Las ciudades, cubiertas por asfalto, hormigón y fachadas que absorben radiación solar durante horas, llegan a registrar temperaturas muy superiores a las de su entorno rural. Este fenómeno, conocido como isla de calor urbana, incrementa el consumo eléctrico, deteriora la calidad del aire y aumenta los riesgos para la salud. Ante este escenario, un equipo del Instituto de Arquitectura y Medios de la Universidad Tecnológica de Graz (TU Graz) ha desarrollado una propuesta que recupera un principio físico utilizado desde hace siglos en regiones áridas, adaptándolo mediante fabricación aditiva y nuevos materiales. El resultado es una pared formada por cubos cerámicos capaces de refrescar el ambiente sin recurrir a sistemas mecánicos de climatización. El funcionamiento del sistema parte de un mecanismo muy simple. Cuando el agua se evapora, necesita absorber energía en forma de calor. Esa energía procede del aire y de las superficies cercanas, provocando una disminución de la temperatura. La innovación reside en la propia geometría de los bloques. Cada cubo, de aproximadamente 23 centímetros de lado, se imprime en 3D utilizando una mezcla cerámica especialmente formulada. Después se cuece a baja temperatura para conservar una elevada porosidad, permitiendo que el agua penetre por capilaridad y se distribuya de manera uniforme por toda la estructura. Los investigadores han empleado una geometría denominada TPMS (Triply Periodic Minimal Surface), caracterizada por ofrecer una enorme superficie de evaporación utilizando muy poco material. Dicho de otra forma: más superficie disponible para que el agua se evapore y extraiga calor del ambiente con una cantidad reducida de cerámica.
Fuente: Ecoinventos