Autovía YA!: nueva movilización en Azul

El grupo de Vecinos Autoconvocados de la vecina ciudad llevará a cabo el próximo domingo 9 de agosto desde las 15:00hs. una nueva movilización. La misma será como siempre en la Rotonda del Cristo ubicada en Avda. Piazza y Ruta Nacional 3. Los vecinos siguen soliticando un rápido mantenimiento del trazado actual ante el permanente riesgo que representa para quienes transitan por la zona. Vale recordar que el grupo realizó recientemente un banderazo para rechazar la instalación de una cabina de peaje en el kilómetro 290 entre Cacharí y Azul pidiendo al mismo tiempo que la misma se traslade al kilómetro 230 (entre Cacharí y Las Flores) para no perjudicar el tránsito vecinal cotidiano.

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