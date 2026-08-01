Vecinos continúan las gestiones para garantizar la continuidad del servicio de colectivos entre Monte y Cañuelas

Vecinos y usuarios del transporte público de pasajeros que impulsan el reclamo por la continuidad del servicio entre Monte y Cañuelas (prestado actualmente por la Línea 502) mantuvieron este viernes una reunión con el intendente municipal, el secretario de Gobierno y la secretaria de Educación, en el marco de las gestiones que se vienen realizando para evitar la interrupción del recorrido entre Cañuelas y San Miguel del Monte. Así lo confirmó a FM Alpha Esteban Raies, vecino de la ciudad montense a FM Alpha. El encuentro se produjo luego de que los vecinos realizaran una presentación espontánea en el Municipio y solicitaran una pronta respuesta a la nota presentada el viernes pasado, acompañada por 74 planillas con unas mil firmas de apoyo a la continuidad del servicio Ante un intento de notificación administrativa sobre las gestiones realizadas, los vecinos solicitaron ser recibidos personalmente por las autoridades municipales. Durante la reunión, los funcionarios informaron que mantuvieron un encuentro con autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación, en el que plantearon la situación del distrito. Según explicaron, San Miguel del Monte no figura actualmente en el sistema nacional de compensaciones y subsidios al transporte, pese a que la Línea 88 presta servicio en la ciudad desde hace más de tres décadas. Asimismo, se informó que el Municipio inició formalmente un pedido ante el Ministerio de Transporte provincial, acompañando la documentación presentada por los vecinos, con el objetivo de evaluar alternativas de financiamiento o regulación a través del sistema provincial de subsidios que permitan sostener el tramo Cañuelas–Monte, puesto en riesgo tras el recorte de subsidios del Gobierno Nacional. Al mismo tiempo, se acordó una mesa de Trabajo entre Secretaria de Transporte de Nación, Ministerio de Transporte de Provincia y el Municipio local para evaluar alternativas que permitan garantizar el servicio. En paralelo, el secretario de Gobierno de San Miguel del Monte informó que mantiene contacto con autoridades del Municipio de Cañuelas para avanzar en una estrategia conjunta que contemple también la situación de los habitantes de La Noria y Abbott, localidades igualmente afectadas por la posible suspensión del servicio, cuya versión circuló durante toda la semana. Por otra parte, representantes de Expreso Liniers informaron a los vecinos que entre el lunes y el miércoles de la próxima semana mantendrán una reunión con autoridades municipales para analizar la continuidad o el cese del servicio. Autoridades municipales dijeron que mantienen un buen diálogo con la empresa que controla al menos otras 10 líneas de colectivos. Los vecinos señalaron que permanecerán en estado de alerta y que el próximo martes presentarán un pedido formal de audiencia para conocer los avances de las gestiones y seguir de cerca la evolución del conflicto. La continuidad de la Línea 502 (que corre solo con tres frecuencias de lunes a viernes a las 07.55; 13.30 y 19.00 de Monte a Cañuelas) resulta fundamental para garantizar el acceso al trabajo, la educación, la atención sanitaria, el turismo y otros servicios esenciales para cientos de vecinos de San Miguel del Monte y de las localidades comprendidas en su recorrido. Por otro lado, el reclamo de los vecinos iniciado el 7 de julio permanece desde el día 23 en la oficina de Marcelo Dilernia, Jefe operativo de la CNRT. En virtud de esa respuesta los vecinos y usuarios presentarán un amparo judicial con una medida cautelar para restablecer los 4 servicios diarios quitados de forma unilateral por la empresa el 29 de junio y pedirán el retorno de los servicios de sábados, domingos y feriados, hoy discontinuados.

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