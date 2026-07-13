Nuevo banderazo por la Autovía de la Ruta 3: vecinos cuestionan la ubicación del futuro peaje

Vecinos Autoconvocados de Azul realizaron ayer domingo un nuevo banderazo en la rotonda de Ruta Nacional 3 y Avenida Piazza para mantener vigente el reclamo por la construcción de la autovía hasta Azul. Durante la manifestación, los participantes analizaron distintas acciones para intentar revertir la decisión de que el tramo hasta Azul no haya sido contemplado en la nueva licitación de la Ruta Nacional 3. Otro de los principales temas abordados fue la futura instalación de un peaje en el kilómetro 290, entre Azul y Cacharí. Los vecinos reiteraron su pedido para que la cabina sea trasladada al kilómetro 230, entre Cacharí y Las Flores, con el objetivo de evitar que quienes circulan habitualmente dentro del partido de Azul deban abonar el peaje. Además, señalaron que continúan impulsando una denuncia por lo que consideran una “doble imposición”, al sostener que los usuarios pagarían tanto el peaje como el impuesto destinado al mantenimiento vial. En ese marco, también indicaron que mantienen conversaciones con concejales para avanzar en nuevas propuestas y estrategias que permitan fortalecer el reclamo.