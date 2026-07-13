Alerta Sofía: rescataron en Pergamino a la nena secuestrada tras el femicidio de su mamá

Una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la región tuvo un desenlace positivo en los últimos días con el rescate de la niña que había sido llevada por el hombre acusado de asesinar a su madre en Junín. Tras el femicidio, el sospechoso escapó haciendo dedo junto a la menor. Luego de la activación de la Alerta Sofía, un vecino de Pergamino reconoció al hombre y a la niña en la localidad de Rafael Obligado (Partido de Rojas), donde los había levantado con su vehículo. Al advertir la situación, los trasladó hasta el centro de la ciudad y al enterarse de la búsqueda dio aviso inmediato al 911. Ese llamado resultó determinante. A partir de la información aportada, la DDI Pergamino y el Centro de Monitoreo de la Municipalidad realizaron un trabajo coordinado que permitió reconstruir el recorrido del prófugo mediante las cámaras de seguridad. La investigación condujo a un cañaveral ubicado junto a las vías del Nuevo Central Argentino, ramal Rosario, en inmediaciones de Alsina y Becerra, en la zona oeste de Pergamino. Hasta ese lugar se dirigieron los investigadores, quienes lograron localizar al acusado y rescatar sana y salva a la niña, que permanecía retenida por el hombre señalado como autor del femicidio de su madre. La imagen refleja el momento exacto en que la menor es puesta a salvo por los efectivos, en el cierre de un operativo que evitó una tragedia aún mayor y que tuvo como pieza fundamental el rápido accionar del docente que realizó la denuncia y el trabajo conjunto de la DDI Pergamino y el Centro de Monitoreo municipal.