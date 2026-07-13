Confirman brote de triquinosis con foco en General Madariaga

El municipio reportó seis casos confirmados por laboratorio y 45 personas bajo observación. La propagación alcanzó a otros distritos bonaerenses debido al traslado de chacinados de fabricación artesanal

La confirmación de un brote masivo de triquinosis en General Madariaga ha encendido las alarmas sanitarias tanto a nivel local como regional. Hasta el momento, las autoridades municipales informaron la existencia de seis casos confirmados mediante análisis de laboratorio, mientras que otras 45 personas se encuentran bajo estricta observación médica por presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

Según consignó Pinamar Diario a partir de fuentes oficiales, el brote ya extendió su alcance a diversos distritos de la provincia de Buenos Aires. Esta propagación se produjo luego de que varios vecinos transportaran o enviaran chacinados artesanales a familiares y allegados residentes en otras localidades.

Solicitan abstenerse de consumir productos sin rótulo

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno municipal emitió un comunicado de urgencia en el que solicita a la población abstenerse por completo de consumir embutidos, chacinados y derivados porcinos que no cuenten con el debido rótulo comercial, sin importar el establecimiento o carnicería donde hayan sido adquiridos.

Como parte del plan de contingencia inmediato, las áreas locales de Bromatología intensificaron las inspecciones y las tareas de fiscalización en los comercios dedicados a la comercialización de productos cárnicos.

En paralelo, se dio intervención formal al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Los inspectores del organismo nacional enfocarán sus esfuerzos en profundizar el monitoreo en los criaderos porcinos del partido, con el objetivo de identificar el foco original de la infección y verificar las condiciones de salubridad y alimentación de los animales.

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