La Buena Noticia: un vacuna oral contra el Ébola muestra resultados prometedores en un estudio liderado desde Madrid

Cuando se piensa en una vacuna eficaz, casi siempre se imagina una inyección. Pero un equipo liderado desde la sanidad pública madrileña acaba de demostrar que otra vía también podría funcionar frente a uno de los virus más letales del mundo. Investigadores del Hospital 12 de Octubre, junto al Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y al Instituto Bernhard Nocht de Medicina Tropical de Hamburgo, han obtenido resultados prometedores con una vacuna oral contra el Ébola en modelos animales. La buena noticia no está solo en que haya activado una respuesta inmunitaria potente, sino en lo que podría suponer en la práctica: una herramienta más fácil de administrar, con menos exigencias logísticas y con potencial para ser especialmente útil en contextos de brotes donde cada barrera cuenta. La investigación se ha centrado en la variante Zaire del virus del Ébola y en una vacuna basada en partículas similares al virus, pero sin carga genética infecciosa. Es decir, el compuesto imita al patógeno lo suficiente como para entrenar al sistema inmunitario, pero sin capacidad de causar la enfermedad. Los estudios, financiados entre otros por la Comunidad de Madrid, la Comisión Europea y el Instituto de Salud Carlos III, comprobaron en ratones que la inmunización oral era capaz de activar las defensas del organismo y proteger frente a una exposición letal al virus. En una de las publicaciones, la tasa de supervivencia alcanzó el 67% en los animales vacunados por esta vía. Además, la vacuna oral logró inducir anticuerpos neutralizantes específicos contra la glicoproteína del Ébola. Una sola dosis ya generó respuesta, aunque el estudio observó que el esquema de tres dosis producía una inmunidad significativamente más potente.

Fuente: La Cara Buena del Mundo (sitio web)

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