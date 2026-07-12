Cooperativa Eléctrica: sin atención este lunes

La Cooperativa de Electricidad informa a sus asociados que este lunes 13 de julio no habrá atención en sus oficinas y cajas de cobro al conmemorarse el Día del Trabajador de Luz y Fuerza. En tanto que el jueves 16 tampoco habrá actividad por el Día de la Virgen del Carmen. Los servicios de guardia permanecerán disponibles para atender emergencias.

* Guardia Energía: 442063

* Servicios Sociales: 483416

Para pagos y operaciones sobre su suministro se podrá ingresar al sitio web www.coopelf.com.ar

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