Importante: si Argentina gana hoy habrá operativo de seguridad y control de tránsito en el centro

Así lo confirmó este sábado a FM Alpha el Subsecretario de seguridad del municipio, Dr. Ricardo Spinelli. «Si esta noche se da una victoria argentina que por supuesto es lo que todos deseamos se va a desplegar ni bien finalice el partido un operativo que va a incluir a las fuerzas de seguridad y a la Dirección de Tránsito», indicó el funcionario. «Básicamente lo que haremos será un cerramiento al tránsito vehicular en la zona céntrica. Los que vengan en auto o moto les pedimos que estacionen en las inmediaciones y se acerquen a los puntos de celebración como el obelisco y la Plaza Mitre. Queremos que si hay un festejo que sea con algarabía, en paz y sin disturbios», manifestó luego.

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