11 de julio de 2026

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Autovía Ya!: organizan desde Azul un banderazo este domingo 12

57 segundos atrás Fm Alpha

El grupo de Vecinos Autoconvocados de la vecina ciudad llevará a cabo este domingo 12 de julio desde las 15:00hs. un banderazo con invitación a vecinos de Monte, Las Flores, Cacharí, Azul y Chillar. La misma será en la Rotonda del Cristo ubicada en Avda. Piazza y Ruta Nacional 3. Vale recordar que en las convocatorias anteriores, los vecinos solicitaron en reiteradas ocasiones que la futura autovía incluya también el tramo Las Flores-Cacharí-Azul, inicialmente no previsto en el proceso de la Red Federal de Concesiones (Etapa II) además del adecuado mantenimiento del trazado actual ante el permanente riesgo que representa para quienes transitan por la zona.

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