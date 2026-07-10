Concejo Deliberante: siguen las reuniones en Comisión Plenaria

Días pasados se realizó una nueva reunión de Comisión Plenaria en el Honorable Concejo Deliberante. La misma fue encabezada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz y contó con la participación de la totalidad de los concejales que integran los distintos bloques políticos. En esta oportunidad, la Comisión recibió al Prof. Miguel Ángel Polito, quien brindó información y dialogó con los ediles en relación con el Expediente Vecinos N.º 74, correspondiente a la solicitud de puesta en valor de los tanques de agua ferroviarios. Posteriormente, la reunión continuó con el tratamiento y análisis de los distintos expedientes incluidos en la mesa de trabajo.