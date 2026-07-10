Muere a los 75 años Bonnie Tyler, icono de la música de los años ’80

Bonnie Tyler, una de las voces más reconocibles del pop rock de los años 80, murió a los 75 años en un hospital de Portugal, según confirmó su familia. La artista se encontraba internada desde hacía semanas por complicaciones de salud luego de haber sido sometida a una cirugía intestinal de urgencia. La cantante, nacida como Gaynor Hopkins en Skewen, Gales, había sido inducida a un coma durante su tratamiento y, aunque semanas atrás había logrado despertar, su estado seguía siendo delicado. Finalmente, su entorno informó su fallecimiento y pidió privacidad para atravesar el momento. Tyler alcanzó fama internacional con una voz ronca y poderosa que terminó convirtiéndose en su sello artístico. Ese registro, que la distinguió de otras figuras de su época, apareció luego de una operación de garganta que modificó para siempre su forma de cantar. Su primer gran impacto llegó a fines de los años 70 con “It’s a Heartache”, una canción que la proyectó fuera del Reino Unido y la instaló en los rankings internacionales. Sin embargo, su consagración definitiva se produjo en 1983 con “Total Eclipse of the Heart”, una balada dramática y desbordante que se transformó en uno de los himnos más recordados de la década. Un año después, volvió a dejar una marca fuerte con “Holding Out for a Hero”, tema que ganó popularidad por su inclusión en la película Footloose y que, con el paso del tiempo, siguió sonando para nuevas generaciones. A lo largo de su carrera, recuerda Infobae, Tyler fue nominada en tres oportunidades a los premios Grammy, giró por distintos países de Europa y se mantuvo activa durante décadas. En 2013 representó al Reino Unido en Eurovisión con la canción “Believe in Me”, una aparición que volvió a ponerla en el centro de la escena internacional. Aunque su mayor época de esplendor quedó asociada a los años ’80, Bonnie Tyler nunca abandonó los escenarios. Continuó presentándose en vivo, grabando discos y sosteniendo un vínculo directo con un público que la reconocía por su energía, su estilo dramático y una voz imposible de confundir. Su muerte despide a una figura clave de la música popular británica y a una intérprete que convirtió una particularidad vocal en una identidad artística. Con “Total Eclipse of the Heart”, “It’s a Heartache” y “Holding Out for a Hero”, Bonnie Tyler deja un legado que sigue atravesando generaciones.

Fuente: La Brújula 24

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