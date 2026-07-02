Interesante: Luis Gálmes dictará el 1er. Taller de Cine en “El Portón” (Alem al 400)

El cineasta florense de reconocimiento internacional Luis Galmes estuvo en los estudios de FM ALPHA conversando con Ernesto “chino” Varela.

El profesional de las artes visuales con basta experiencia en Canadá, EEUU, Argentina y el continente asiático, dictará un taller de 4 meses de duración en “El Portón”, un nuevo lugar dedicado a la cultura en nuestra ciudad. Galmes, comenzó la entrevista repasando su tremenda experiencia en distintos rubros de la filmación a lo largo de sus 35 años de experiencia, llegando a los nuevos medios de comunicación de hoy en día.

En el inicio contó: “Todo comienza en Las Flores durante los años ’70. De chico iba al cine con mi hermana a ver películas en continuado…Nos pasábamos horas ahí y viví todo, desde cortos hasta películas nacionales. Esa época era maravillosa. En esa época mi mamá que era maestra participaba en los actos de la Escuela, actuaba y yo la veía. Ya viviendo en Buenos Aires, estudié en un Instituto Experimental de Cine y Video justo en la época del VHS. Ahí empecé a meterme de lleno con la cinematografía…Empecé esta carrera casi sin pensar. A los 21 años tuve la posibilidad de ir a Canadá…fui y conocí gente muy copada allá. Hice 1 año de pasantía aprendiendo mucho. Me contrata en ese tiempo Canada Airlines y me tocó filmar publicidades para ellos. Fue como un arranque profesional de mi carrera porque había presupuestos importantes y había equipos de filmación donde vos eras la cara de todo eso. Con el tiempo me fui especializando en distintas cosas…hice mucha publicidad que no es lo que más me gusta, pero es lo que me dio más sustentabilidad económica… Siempre me gustó entender qué es lo que vive el actor que está rodeado de luces, sonido, gente, etc. Toda esa presión, por eso también hice un poco de actuación…He tenido muchas experiencias con actores con mucho ego y presencia, sobrevivir de eso no es fácil, tuve una experiencia no muy grata con Francella porque el pregunto ¿porque el director pidió un corte? Si yo no me equivoque…! .

Siguiendo con su historia, en mi época de alumno estudié en la Escuela Técnica y fíjate que no te enseñaban Artes Visuales. Así que entré a estudiar en Buenos Aires sin mucho conocimiento. Me tocó que me entrevistara Pino Solanas y me pedía que le hablara de Artes, etc. Imagínate, entonces delante suyo narré historias de Las Flores cuando venían los circos con animales en calles de tierra, acróbatas y gente promocionando el circo. Todo eso me despierta la atracción de la imagen, yo viví a pleno con el Circo Papelito que muchos recordarán. Ahí fue donde Solanas me dijo “listo, estás adentro…” Luego siguió un viaje a Cuba donde hice un curso de guionista. Después vino el cine y la televisión. Sin querer también fui reportero entre 2008 y 2010 en Siria, Afganistán, acompañando a un periodista argentino, conocí la guerra en vivo. Era como una película, pero real porque yo estaba ahí…Luego hice un documental en Perú sobre el clima Alianza Lima que es muy popular. Estuve preso ahí 5 días porque la policía revisó mi mochila pensando que llevaba cosas raras. Me cortaron el pelo y cosas así. Ojo, la gente es muy bondadosa, pero la policía era brava”.

Sobre la presentación del proyecto en Las Flores, dijo: “Como el año que viene cumplo 35 años tengo una idea de mostrar cosas acá. Poder hacer un taller acá en Las Flores. Hablé con los chicos de MAPA y me contactaron con la gente de El Portón que es ahí nomás a la vuelta sobre calle Alem al 400. Mi idea es formar un equipo de profesionales por eso es muy importante porque está abierto para chicos de colegio pero también para la gente que quiera salir con un oficio, después se convierte en Arte. Es un taller de integración integral fíjate que con un celular común y corriente podes hacer muchas cosas interesantes…El Portón es un lugar lindo que vale la pena conocer, serán cuatro meses para recibir una orientación en lo visual. Empezaríamos el 4 de agosto…Lo interesante es que traeremos invitados en muchas clases y en el final llegará un director para hacer con músicos de acá un show en vivo bajo la supervisión de un verdadero profesional y que participen quienes estén en el curso”. Remarcaba.

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