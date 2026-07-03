3 de julio de 2026

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La Buena Noticia: tiene 14 años y creó una bomba de agua eólica con materiales reciclados que funciona sin combustible ni electricidad

2 minutos atrás Fm Alpha

Una bomba de agua eólica desarrollada por un estudiante de 14 años está llamando la atención por ofrecer una solución sostenible a uno de los mayores desafíos que enfrentan las comunidades rurales: el acceso al agua. En 2023, en Recife, Lucas Figueiredo Medeiros, un estudiante brasileño de 14 años, desarrolló una bomba de agua impulsada exclusivamente por el viento, capaz de extraer agua de pozos y embalses sin necesidad de electricidad. Fabricada con materiales reciclables como botellas de PET, chatarra y piezas reutilizadas, la invención es hasta un 70 % más económica que los modelos convencionales y le valió al joven el reconocimiento en concursos científicos nacionales e internacionales. La propuesta del joven surgió de la realidad que viven miles de familias en el noreste semiárido de Brasil, donde la escasez de agua y la falta de infraestructura obligan a los residentes a recorrer largas distancias a diario en busca de pozos, cisternas o depósitos. Al observar esta realidad, Lucas consideró posibles soluciones al problema. Propuso crear un sistema sencillo, económico y replicable que no dependiera de electricidad ni de mantenimiento especializado. En busca de una alternativa sencilla y accesible, desarrolló una bomba de agua capaz de extraer agua utilizando únicamente energía eólica. El prototipo se construyó utilizando materiales reciclados, como botellas de PET, tuberías de PVC, chatarra y componentes recuperados de equipos antiguos, lo que redujo los costos de fabricación. Presentado inicialmente en ferias científicas escolares, el proyecto rápidamente ganó notoriedad. Lucas ganó medallas en concursos científicos en Brasil y, en 2024, recibió un premio en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, centrado en iniciativas de energía limpia y soluciones sociales de bajo costo.

Fuente: Clarín

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