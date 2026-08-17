17 de agosto de 2026

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Día del Niño: masivo festejo en el «Festileo 2026»

1 hora atrás Fm Alpha

En el marco de una jornada gris pero con mucha diversión, alegría y juegos se realizó en la tarde de ayer domingo en el veredón municipal el tradicional festejo organizado por el Club Leo de nuestra ciudad. Hubo shows, música y el gran sorteo de dos bicicletas. «Como todos los años volvimos a pasar una tarde hermosa junto a los más chicos», indicó Abril Lucero, presidenta del Club Leo a FM Alpha. Además se sumaron emprendedores y puestos de venta de locales gastronómicos y de las promociones 2026 de muchas escuelas florenses. También se contó con la presencia de integrantes del Club de Leones y Comité de Damas Leonísticas local como así también de Bomberos Voluntarios quienes arribaron al centro de la ciudad con su gran bicicleteada. ¡Felicitaciones a todos!.

 

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