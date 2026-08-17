17 de agosto de 2026

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Sobre la familia llevada a Tandil: «Fue un pedido de ellos para rehacer su vida»

3 horas atrás Fm Alpha

El secretario de Desarrollo de la Comunidad de Azul, Omar Seoane, respondió públicamente a la denuncia penal presentada por el concejal Agustín Puyou por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona. El funcionario aclaró que la familia involucrada es originaria de Bolívar y asentada en el sector de «Los Piletones». Según Seoane, la situación se originó a raíz de un conflicto intrafamiliar ocurrido el pasado fin de semana, que incluyó denuncias cruzadas y la detención de un integrante del grupo. De acuerdo con la versión oficial, la familia se presentó en el municipio el jueves solicitando el auxilio para ser trasladados a Tandil. Seoane explicó que se les ofreció una custodia fija en su lugar de residencia actual y se les recordó que tenían asignado un módulo habitacional en Azul, pero el grupo familiar rechazó estas opciones. «Ellos dicen que no, que se quieren trasladar, que quieren hacer nueva vida y que tienen incluso el dinero suficiente para afrontar un alquiler en Tandil», afirmó el secretario. Ante la insistencia, el municipio dispuso una combi de la flota oficial, en la cual la familia viajó acompañada por una trabajadora social y un empleado municipal durante todo el trayecto. Al llegar a la ciudad vecina, el grupo decidió descender en la estación de trenes, punto donde finalizó la intervención de los agentes de Azul. Seoane manifestó su sorpresa al enterarse por redes sociales de que la familia se encontraba supuestamente desamparada o en situación de calle en Tandil. En este sentido, consideró que la denuncia del concejal Agustín Puyou responde a una «maniobra política» y aseguró estar muy tranquilo respecto al accionar del Ejecutivo. Además, el funcionario reveló que, antes de partir, se les solicitó la firma de una nota donde dejaran constancia de que pedían el traslado de forma voluntaria, ante la celeridad con la que querían abandonar la ciudad. Finalmente, el secretario informó que, según datos recibidos el viernes por la tarde, la familia ya se encuentra alojada en una pensión en Tandil y algunos de los niños han sido inscriptos en establecimientos escolares locales. Respecto a las acciones legales, Seoane adelantó que esperará la determinación del fiscal y que, de ser necesario, iniciará una contradenuncia para defender su gestión. «Ensuciar gratuitamente cuando estamos poniendo 24/7 laborando constantemente para que las familias estén asistidas no me parece lógico», concluyó.

Fuente: Diario El Tiempo (Azul)

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