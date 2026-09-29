La Buena Noticia: presentaron en Azul una app que permite consultar las farmacias de turno

El farmacéutico Germán Sakalis brindó detalles a EL TIEMPO sobre «Turnero Móvil Azul», una aplicación recientemente puesta en funcionamiento que permite acceder, de manera gratuita, a la información de las farmacias que se encuentran de turno en la ciudad. En el comienzo de la entrevista, el farmacéutico explicó que la aplicación comenzó a funcionar a principios de este mes. «La idea fue crear algo innovador y fácil de usar, para que la gente pueda consultar las farmacias de turno desde cualquier lugar. Hoy prácticamente todos tenemos un celular y, al estar desarrollada tanto para Android como para iPhone, la aplicación puede ser utilizada por la enorme mayoría de los usuarios», señaló. Uno de los aspectos que destacó Sakalis es la confiabilidad de la información disponible. «La ventaja es que la información está gestionada por el Colegio de Farmacéuticos, por lo que se encuentra siempre actualizada. Si surge algún cambio de último momento, también puede informarse a través de la aplicación», explicó. Además de conocer cuál es la farmacia de turno, el usuario puede comunicarse con ella directamente. «Desde la misma aplicación se puede llamar a la farmacia o iniciar una conversación por WhatsApp. Y si alguien no sabe dónde queda o cómo llegar, simplemente toca un botón y se abre la ubicación y el recorrido en Google Maps o Apple Maps», agregó. En cuanto a la descarga, Sakalis remarcó que el procedimiento es muy sencillo. «Hay que buscar ‘Turnero Móvil Azul’ tanto en App Store como en Play Store. La aplicación se identifica fácilmente por su logo, una cruz verde con la figura del Quijote. La descarga es gratuita y está pensada para toda la comunidad de Azul», indicó. El farmacéutico, quien además se dedica a la programación, adelantó que el proyecto continuará incorporando nuevas herramientas. «Más adelante vamos a ir agregando otras funciones, porque es una aplicación muy dinámica. El hecho de tener incorporados los WhatsApp de las farmacias ya genera una comunicación mucho más directa. Generalmente, cuando una persona busca una farmacia de turno es porque necesita un medicamento o realizar alguna consulta, y con la aplicación puede hacerlo directamente desde su casa, tocando un botón», concluyó.

Fuente: El Tiempo (Azul)

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