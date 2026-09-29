El 24º Encuentro Internacional de Teatro Del Borde contará con participantes y propuestas de lujo

Una nueva edición del Encuentro Internacional de Teatro Del Borde, se llevará a cabo en Las Flores, los días 15, 16, 17 y 18 de octubre, con participación de destacadas figuras del teatro independiente, que ofrecerán charlas, presentaciones de libros, talleres y espectáculos en diferentes espacios y para todos los públicos. Se trata del 24º Encuentro que Del Borde organiza desde 2002, y por el que han pasado artistas e investigadores de más de veinte países, dejando en la comunidad la memoria de espectáculos y actividades inolvidables, de gran valor artístico y cultural. Este año, serán sedes de las diferentes propuestas la Biblioteca Popular 25 de Mayo, la Escuela Primaria Nº 18, la Escuela de Educación Artística Nº 1, la Escuela Primaria Nº 19, el Centro Cultural El Caldero, el Centro Recreativo Néstor Kirchner y el Espacio Teatral Del Borde. Participarán del evento el Dr. Jorge Dubatti (CABA), la Cía. Sin Rueditas (Saladillo, Bs. As.), los capacitadores Víctor Furci, Gabriela Sameghini (CIIE, Saladillo, Bs. As.) y Luz Igolnikow (CIIE, Las Flores, Bs. As.), la Cía. El Piso de Arriba (Cipolletti, Río Negro), la Licenciada Claudia Quiroga (Morón, Bs. As.), la Cía. EstoCadaVEP (Cipolletti, Río Negro), el artista Tomás Carreño y la Cía. Buenas Canas (Lima, Perú), el artista y docente Pepo Sanzano (Tandil, Bs. As.), la Cía. Murallón Teatro (Tandil, Bs. As.), el director y especialista en humor Christian Fortezza (CABA), el dramaturgo Daniel Zaballa (Castelar, Morón, Bs. As.), la Escuela de Espectadores de Las Flores y la agrupación organizadora, Del Borde Teatro (Las Flores, Bs. As.). La programación incluye varios talleres, de los cuales hay dos que requieren inscripción previa, ya que tienen cupos limitados. Se trata del Taller de Clown (a cargo del artista peruano Tomás Carreño) y la Clínica de Improvisación (coordinada por Pepo Sanzano, de Tandil). Para solicitar el link de inscripción, se debe escribir a encuentrodeteatrodelborde@gmail.com. Por su parte, los demás talleres, charlas y presentaciones de libros serán con entrada libre y gratuita, mientras que el ingreso a los espectáculos tendrá un valor de $ 10000, habiendo descuentos para jubilados, docentes y estudiantes. Cabe destacar que el 24º Encuentro Internacional de Teatro Del Borde ha sido declarado De Interés Legislativo por el Honorable Concejo Deliberante de Las Flores (Decreto 31/2026) y cuenta con el apoyo del Consejo Provincial de Teatro Independiente, la Municipalidad de Las Flores y más de setenta instituciones, empresas, comercios y personas, que auspician su realización.

Redes: @delbordeteatro

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