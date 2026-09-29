Jardines de Infantes en Plaza Mitre: interesante muestra del nivel inicial

Bajo la consigna «Vaivenes de la Ternura: la ESI en el Jardín», jardines urbanos y rurales llevaron a cabo el pasado viernes en el veredón principal de Plaza Mitre la tercera edición de la muestra donde dieron a conocer las actividades que realizan a diario. «La intención fue mostrar lo que el Jardín hace. Y en este caso desde la Educación Sexual Integral para que la comunidad también sea parte de este proyecto», explicó la actual inspectora de nivel inicial, Roxana Albornoz. La muestra fue visitada por autoridades educativas, familiares y comunidad en general. ¡Felicitaciones a todos!.

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