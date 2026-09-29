Atletismo: gran respuesta en la 3era. edición de «Corre por tu meta»

Con la organización del club Ferrocarril Roca, CreHab (Creando Habilidades) y Atletismo Las Flores se llevó a cabo este domingo 27 una nueva edición de la carrera inclusiva. El mal tiempo no fue impedimento para que el gran número de atletas se concentre en el polideportivo “Ferroviario” de Avellaneda y Vidal, para luego recorrer el trazado diagramado por las calles de la ciudad, donde más allá de lo deportivo, el propósito fue colaborar con este evento solidario que contó con la colaboración de la Secretaría de Deportes y la Dirección de Discapacidad.

La General de los 10 Km. se la adjudicó Gonzalo Glandays (Saladillo; 29m57seg), siendo escoltado por Tomás Juliani (Las Flores; 32m) y Diego Arías (Azul; 32m33seg). Asimismo, en Damas: 1°) María José Gallardo (Las Flores; 43m10seg), 2°) Fátima Villalba (Azul; 44m02seg) y 3°) Yael Nieva (Saladillo; 44m.34seg).

En tanto que los ganadores por categoría fueron: Valentino Dodaro (Las Flores; 18 a 29; 36:40), Franco Barrios Cruz (Azul; 30 a 34; 33:32), Rafael De Los Santos (Azul; 35 a 39; 35:13), Emmanuel Escudero (Azul; 40 a 44; 34:25), Luis Fuchila (Azul; 45 a 49; 34:26), Darío Badano (Lobos; 50 a 54; 36:27), Marcelo Conde (Azul; 55 a 59 años; 33:15), Daniel Mignola (Las Flores; 60 a 64; 46:14) y José Albarello (Las Flores; 65 en adelante; 51:32).

En Damas: Yamila González (Las Flores; 18 a 29; 45:21), Bárbara Gennuso (Las Flores; 30 a 34; 53:57), Karen Alvarenga (Las Flores; 35 a 39; 49:02), María Paz Guaresti (Las Flores; 40 a 44; 45:47), Alejandra Giménez (Haedo; 45 a 49; 45:39), Betiana Segura (Las Flores; 50 a 54; 53:03), Mónica Montes (Las Flores; 60 a 64; 54:50).

En la General de 5 Km.: 1°) Alejandro Rizzoli (Monte; 15:40), 2°) Sebastián Conde (Cacharí; 17:11) y 3°) Agustín Cardozo (Las Flores; 17:16). En Damas: 1°) Elsa López (20:05), 2°) Solange Theaux (23:03) y 3°) Jéssica Ferreryra (23:48), las tres de Las Flores.

About The Author