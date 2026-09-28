Exposición Rural 2026: FM Alpha volvió a ser reconocida en el rubro medios de comunicación

(ver listado completo) La madre de las FM locales obtuvo nuevamente este fin de semana un cálido reconocimiento en la categoría medios de comunicación por su gran cobertura en vivo y en directo desde el predio ferial. La entrega del diploma tuvo lugar en nuestro estudio móvil con la presencia del Lic. Carlos Cattorini (Pte. de la Liga de Comercio), el Dr. Roberto Igolnikowf (Sociedad Rural Las Flores) y demás colaboradores. ¡Muchas gracias!.

Listado de Premios a Stands Comerciales

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