28 de septiembre de 2026

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Ciclismo: gran marco de pedalistas en la pista municipal «Andrés Lapadula»

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Alrededor de 100 ciclistas fueron protagonistas de una excelente jornada que se llevó a cabo el pasado sábado en la Pista Municipal “Andrés Lapadula” con la organización de la Agrupación MTB Las Flores. Los ganadores en sus respectivas categorías fueron:
Miguel Pellejero (Peña Local e Invitados; Las Flores), Juan Gavilán (Promocional; Azul), Alejandra Medrano (Damas; Buenos Aires), Miguel Ocanto (Master “C” y “D”; Azul) y Federico Gómez (Master “A”, “B” y Elite 2; Tapalqué).
Por otro lado, los pedalistas florenses ocuparon los siguientes puestos: 2°) Ignacio Ocampo y 3°) Luciano Osterrieth (Peña Local e Invitados); 2°) Juan Barrera, 3°) Luis Rafeca y 5°) Sergio Córdoba (Promocional); 2°) Daniela Pardo (Damas); 4°) Hugo De Benedetto (Master “C” y “F”); 2°) Diego Navas y 5°) Juan Mazzola (Master “A”, “B” y Elite 2).
Además, se realizaron competencias recreativas de menores, también con muy buena participación de los más pequeños que se están iniciando en la disciplina.

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