La Buena Noticia: el vino de Río Negro tuvo en 2025 el precio por litro más exportado del país

Mientras intenta encontrar un camino en medio de un mercado mundial del vino que enfrenta una retracción en el consumo, la actividad vitivinícola en Río Negro muestra síntomas positivos, como por ejemplo haber logrado durante 2025, el mayor valor de exportación por litro del país, con US$12,47, aupado en cepas insignias como el pinot noir. El volumen de producción es pequeño debido a que hay menos de 1.300 hectáreas de viñedos en producción en la provincia. Son alrededor de 4 millones de litros con un 10% dedicado a la exportación, pero la alta calidad marca la diferencia. En una entrevista con Río Negro, Mariana Cerutti, Directora de Vitivinicultura de la provincia, desgranó cómo está la actividad en Río Negro y cuáles son las perspectivas de crecimiento teniendo en cuenta que uno de los bienes más preciados de la industria: agua de calidad y en cantidad por la presencia del río Negro. Cerutti explica que el diferencial productivo de Río Negro es el terroir: clima, suelo, horas de sol y viento de la Patagonia, que favorecen un manejo casi orgánico “de forma natural”, dan identidad de vinos frescos, acidez naturalmente equilibrada y permite una versatilidad que no se da en otras regiones vitivinícolas, ya que de una sola uva se puedan elaborar diferentes estilos de vinos. La directora de Vitivinicultura destacó que el mercado interno es el principal destino de la producción de Río Negro y, en el caso de los vinos de exportación, son tres los mercados principales e históricos: Inglaterra, Estados Unidos y Brasil. Hoy se están abriendo otros mercados, como el asiático, en particular Japón, aparece como el próximo horizonte, con alto poder adquisitivo y una demanda creciente de espumantes, blancos y pinot noir para acompañar su gastronomía, indicó la funcionaria.

Fuente: Río Negro

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