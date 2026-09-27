27 de septiembre de 2026

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Exposición Rural 2026: la lluvia aguó la última jornada

46 segundos atrás Fm Alpha

Finalmente se cumplió lo anunciado por varios sitios especializados en meteorología y luego de un viernes y sábado primaveral el domingo se tiñó de gris y la lluvia no se hizo esperar. A media mañana estuvo amenazante y pasadas las 10hs. las primeras gotas comenzaron a caer. Luego un impasse sobre el mediodía yaen horas de la tarde un segundo período lluvioso detuvo prácticamente la actividad en el predio. El Patio de Artistas fue suspendido y los stands comenzaron a cerrar y dejar vacío los galpones antes la escasa presencia del público. Si bien la foto final de la 80va. edición no fue la esperada queda un balance auspicioso de los días anteriores.

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