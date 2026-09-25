Murió Oscar González Oro, una voz inolvidable de la radiofonía argentina

El reconocido periodista y locutor Oscar «El Negro» González Oro falleció hoy, viernes 25 de septiembre de 2026, a los 74 años de edad. El icónico conductor fue encontrado sin vida en su residencia de Punta del Este, Uruguay, país donde se había radicado en 2020 para disfrutar de su retiro. Aunque arrastraba problemas de salud crónicos tras una cirugía a corazón abierto con tres bypass en 2017 y recientes dificultades de movilidad, la noticia conmovió profundamente al mundo del espectáculo. Sus hijos, Agustín y Pablo, lo acompañaban a la distancia en esta etapa de su vida. González Oro dejó una huella imborrable en los medios, principalmente por su liderazgo absoluto durante 15 años al frente de El oro y el moro en Radio 10. Creador de latiguillos populares como «¡Dale gasss!», se había despedido formalmente de los micrófonos en abril de 2021, consolidándose como una de las figuras más influyentes y queridas de la radio actual.

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